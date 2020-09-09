Пенсионерка попала под колеса иномарки в Орле

ДТП произошло накануне утром.

54-летний автолюбитель на «SsangYong Actyon», сдавая назад, допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Новосильской. Пешеход получила травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.