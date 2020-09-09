Сквер Комсомольцев в Орле начали ремонтировать

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Сквер Комсомольцев в Орле начали ремонтироватьРаботы там должны завершиться в октябре.
Сейчас началась вырубка проблемных деревьев и снятие асфальта.
Ответственному за объект подрядчику предстоит вымостить почти 6000 квадратных метров плитки на тротуарах, установить свыше 3500 погонных метров бордюра и 72 фонаря уличного освещения. На 15,5 квадратных метрах восстановят лестничные пролеты и газон.
Как отмечает сайт городской администрации, в планах постройка спортплощадки и скамеек, а также установка системы видеонаблюдения.
Артём Ежаков
10:50, 9 сентября 2020 года