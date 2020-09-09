Корысть подвела орловского полицейского под статью

Он злоупотребил своими полномочиями.

На протяжении двух лет, с 2018 по 2020, подозреваемый сотрудник межмуниципального отдела «Мценский», в обмен на деньги, передавал заинтересованным лицам конфиденциальную информацию о машинах, полученную из служебной базы данных.

По данному факту руководством регионального Управления МВД РФ назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Факт противоправной деятельности сотрудника МО МВД России «Мценский» выявлен подразделением собственной безопасности УМВД России по Орловской области.

Фото: Следственное управление СК РФ по Орловской области

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, расследование продолжается – отмечено в публикации Следственного управления СК РФ по Орловской области.