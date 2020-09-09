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Корысть подвела орловского полицейского под статью

Он злоупотребил своими полномочиями.


На протяжении двух лет, с 2018 по 2020, подозреваемый сотрудник межмуниципального отдела «Мценский», в обмен на деньги, передавал заинтересованным лицам конфиденциальную информацию о машинах, полученную из служебной базы данных.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, расследование продолжается – отмечено в публикации Следственного управления СК РФ по Орловской области.

По данному факту руководством регионального Управления МВД РФ назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 

Факт противоправной деятельности сотрудника МО МВД России «Мценский» выявлен подразделением собственной безопасности УМВД России по Орловской области.
Фото: Следственное управление  СК РФ по Орловской области



Артём Ежаков
10:55, 9 сентября 2020 года
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