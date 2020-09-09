Отечественная легковушка протаранила ЛЭП в Мценске

Столкновение произошло накануне днем.

24-летний водитель на ВАЗ-211340, направляясь к выезду из города, потерял управление автомобилем и врезался в препятствие, в результате чего получил травмы и был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает пресс-служба областного ГИБДД.