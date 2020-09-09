Орловские медики получили 21 новую машину

Это кареты скорой помощи класса B.

Из этого количества большую часть составляют УАЗы – 15 единиц, также автопарк пополнился и двумя «ГАЗами» и четырьмя «Фордами».



Иномарки поступили на службу на Станцию скорой медицинской помощи в Орле. ЦРБ Болховского, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов получили в свой автопарк по одной машине.



Два месяца назад Орловщина получила 10 реанимобилей. Также до конца года область получит 42 ФАПа и одну врачебную амбулаторию – отмечено в сообщении областной администрации.

«Поддержка первичного звена здравоохранения, в целом отрасли медицины остается нашим главным приоритетом», - написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.









