Пенсионер перевернул иномарку под Ливнами

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Пенсионер перевернул иномарку под ЛивнамиАвария произошла вчера в полдень.
68-летний водитель «Шевроле» на 91 километре трассы «Орел-Тамбов» потерял управление машиной и съехал в кювет, где она опрокинулась. Автолюбитель получил травмы и был госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает пресс-центр регионального ГИБДД.
Артём Ежаков
11:55, 9 сентября 2020 года