Главная » Новости Пенсионер перевернул иномарку под Ливнами Авария произошла вчера в полдень.





68-летний водитель «Шевроле» на 91 километре трассы «Орел-Тамбов» потерял управление машиной и съехал в кювет, где она опрокинулась. Автолюбитель получил травмы и был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – сообщает пресс-центр регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

11:55, 9 сентября 2020 года



