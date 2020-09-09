Главная » Новости «Приора» и «Ленд Крузер» не поделили дорогу в Ливнах ДТП произошло вчера вечером.





Авария случилась на перекрестке улиц Дзержинского и Карла Маркса, в результате чего 63-летний водитель «Лады» получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

12:00, 9 сентября 2020 года



