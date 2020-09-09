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Орловец разобрал чужую «десятку»

Часть запчастей он успел продать.


Машина привлекла внимание злоумышленника долгой стоянкой. Её владелица на некоторое время покинула город и обнаружила пропажу лишь когда вернулась.

В ходе работы полицейские вышли на 19-летнего юношу, который отогнал транспортное средство в Орловский район, где разобрал его на комплектующие. Оперативники обнаружили только кузов ВАЗа.

Как отмечает пресс-служба областного УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по эпизоду кражи, он отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.


Артём Ежаков
12:15, 9 сентября 2020 года
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