Главная » Новости Орловец разобрал чужую «десятку» Часть запчастей он успел продать.





Машина привлекла внимание злоумышленника долгой стоянкой. Её владелица на некоторое время покинула город и обнаружила пропажу лишь когда вернулась.



В ходе работы полицейские вышли на 19-летнего юношу, который отогнал транспортное средство в Орловский район, где разобрал его на комплектующие. Оперативники обнаружили только кузов ВАЗа.



Как отмечает пресс-служба областного УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по эпизоду кражи, он отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.





Артём Ежаков

12:15, 9 сентября 2020 года



