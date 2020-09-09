Главная » Новости Лжепродавец вытянул из орловца 15 тысяч рублей Потерпевший попался на объявление в интернете.





Иногородний злоумышленник продавал автомобильные колеса. Когда на объявление ответил мужчина с предложением о покупке, то подозреваемый сообщил, что выслал товар по почте и попросил перевести оговоренную сумму на его счет. Комплектующие для машины жертва так и не получила.



Как выяснилось, преступником оказался 24-летний житель Ростовской области. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.





Артём Ежаков

12:25, 9 сентября 2020 года



