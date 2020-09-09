Лжепродавец вытянул из орловца 15 тысяч рублей

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Лжепродавец вытянул из орловца 15 тысяч рублейПотерпевший попался на объявление в интернете.
Иногородний злоумышленник продавал автомобильные колеса. Когда на объявление ответил мужчина с предложением о покупке, то подозреваемый сообщил, что выслал товар по почте и попросил перевести оговоренную сумму на его счет. Комплектующие для машины жертва так и не получила.
Как выяснилось, преступником оказался 24-летний житель Ростовской области. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.
Артём Ежаков
12:25, 9 сентября 2020 года