Главная » Новости Коронавирус: распространение по Орловской области Заболевшие продолжают находиться на контроле регионального Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.





На данный момент COVID-19 подтвержден у 3662 жителей Орла, 851 зараженный – в Орловском районе, 621 – в городе Мценске и Мценском районе, 328 – в Ливнах, 279 – в Урицком районе, 208 – в Болховском районе, по 136 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 133 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 94 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 84 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 54 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 23 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении информационного портала областной администрации.













Артём Ежаков

12:13, 9 сентября 2020 года



