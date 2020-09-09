Главная » Новости Прокуратура вернула воду в Глазуновский район Жители поселка Техникумовский сидели без нее две недели.





После аварии на водопроводе местные коммунальщики затянули с его ремонтом. При этом районная администрация даже не позаботилась о подвозе воды.



Завершить работы и восстановить её подачу помогло только вмешательство прокуратуры. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.





Артём Ежаков

12:40, 9 сентября 2020 года



