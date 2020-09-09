Главная » Новости Юные орловцы станут режиссерами и сценаристами мультфильмов В обновленной библиотеке имени Пушкина появится стол для анимации.





Последняя доступна в виде перекладной и песочной. Разобраться с техникой посетителям помогут библиотекари. Кстати, теперь для записи не существует возрастных рамок.



Как сообщает сайт городской администрации, модернизация здания стала возможной благодаря нацпроекту «Культура», оно откроется уже 1 октября.



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Артём Ежаков

12:55, 9 сентября 2020 года



