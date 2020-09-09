У орловцев снова проверили маски на лицах

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У орловцев снова проверили маски на лицахИнспекции подвергся общественный транспорт.
В этот раз нарушений не было, но гражданам в очередной раз напомнили об обязанности их ношения. При отказе надеть маску проверяющими составляется акт.
Андрей Молодчинин, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи УГХиТ администрации Орла: «Наша задача — не наказать, а напомнить людям о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Ограничительные мероприятия в Орловской области продлены до 30 сентября 2020 года, а это значит, что маски необходимо носить во всех общественных местах, в том числе и общественном транспорте».
Артём Ежаков
13:15, 9 сентября 2020 года