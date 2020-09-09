Главная » Новости Орловские товары выделят из общего ряда Поможет регистрация брендов.





Речь идет о местной и традиционной продукции, эксклюзивность которой определяется географическим положением. Среди наших региональных товаров таким может похвастать Ливенская гармонь, Мценское кружево, Орловский спис, Чернышинские игрушки, Плешковские игрушки, Орловский хлеб, Орловское пиво и другие.



С подробной информацией и инструкцией по регистрации такого бренда можно ознакомится на официальном сайте Роспатента в разделе «Региональные бренды России» или на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.





Артём Ежаков

13:25, 9 сентября 2020 года



