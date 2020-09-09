Главная » Новости Орел примет Первенство России по стрельбе из лука Розыгрыш медалей – только в личном зачете.





Соревнования пройдут на открытой площадке на территории стадиона им. Ленина с 10 по 15 сентября. В них примут участие полсотни участников из 36 регионов России. Стрельба будет начинаться ежедневно с 9 утра.



14 сентября в 15:00 часов состоятся «золотые финалы» Первенства.



Отметим, что параллельно с Первенством России состоится и Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, соревнования проводятся без зрителей.





Анастасия Дорохова

13:58, 9 сентября 2020 года



