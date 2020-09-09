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В Орле презентовали каталог о Шатиловской усадьбе

Он был создан в рамках проекта «Культурное наследие».


«Шатиловская усадьба» - родовое гнездо», так называется буклет-каталог, который расскажет об основных вехах в истории знаменитого места, о земляках, экспозиции музея и парковой зоне. Проект каталога был создан в рамках Фонда президентских грантов. И его создатели постарались наиболее полно отразить прошлое и настоящее усадьбы.
 
У Шатиловых в Моховом гостили многие известные люди того времени, в том числе и Лев Толстой, который покупал там саженцы для парка Ясной поляны. Главная цель региональной организации «Академия культуры» привлечь как можно больше внимания к этому удивительному поместью.
 
Уже в следующем году в Моховом запланирован ряд летних праздничных мероприятий с целью привлечения туристов, планируется ряд развития проектов и грантов по благоустройству усадьбы, и конечно очень важна поддержка административного ресурса для создания документов по охране архитектурного ансамбля усадьбы.



Эва Стасюлевич
14:07, 9 сентября 2020 года
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