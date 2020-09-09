Главная » Новости В Орле завершается дорожный сезон Подходят к концу работы этого года, и стартуют - на объектах 2021-го.





Дороги, общественные территории, дворы - в списке их больше сотни. Практически все они были отремонтированы в рамках национальных проектов в связке с региональными или муниципальными программами.



Московское шоссе - граница города, через которую ежедневно проезжают тысячи машин. Контроль за ремонтом этого объекта - тотальный. Но подрядчик справился, объект принят две недели назад. Стоимость работ почти 35 миллионов рублей. Срок гарантийных обязательств строителей - четыре года.



Виды работ на улице 60-летия Октября не отличались. Подрядчик также обновил дорожное полотно, бордюры, тротуары, дорожную разметку и установил пешеходные ограждения. Разница состояла лишь в объёмах - на работы было выделено почти 16 миллионов 200 тысяч рублей.



В сквере Комсомольцев, перед главным корпусом Орловского государственного университета работы только начались. Закончить по контракту строители должны 30 ноября. В рамках дополнительных договорённостей подрядчик должен максимально сохранить все зелёные насаждения и привычную сеть тропинок. Также здесь появится спортивный объект - но монтаж начнётся не раньше весны 2021-го.



Строительный сезон следующего года в принципе должен выдаться весьма насыщенным - планируется продолжение работ на объектах, выбранных орловцами в рамках народного бюджета, продолжиться обустройство территории вокруг Детского Парка.





Антон Киселёв

14:14, 9 сентября 2020 года



