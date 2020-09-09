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В Орле завершается дорожный сезон

Подходят к концу работы этого года, и стартуют - на объектах 2021-го.


Дороги, общественные территории, дворы - в списке их больше сотни. Практически все они были отремонтированы в рамках национальных проектов в связке с региональными или муниципальными программами.

Московское шоссе - граница города, через которую ежедневно проезжают тысячи машин. Контроль за ремонтом этого объекта - тотальный. Но подрядчик справился, объект принят две недели назад. Стоимость работ почти 35 миллионов рублей. Срок гарантийных обязательств строителей - четыре года.

Виды работ на улице 60-летия Октября не отличались. Подрядчик также обновил дорожное полотно, бордюры, тротуары, дорожную разметку и установил пешеходные ограждения. Разница состояла лишь в объёмах - на работы было выделено почти 16 миллионов 200 тысяч рублей.

В сквере Комсомольцев, перед главным корпусом Орловского государственного университета работы только начались. Закончить по контракту строители должны 30 ноября. В рамках дополнительных договорённостей подрядчик должен максимально сохранить все зелёные насаждения и привычную сеть тропинок. Также здесь появится спортивный объект - но монтаж начнётся не раньше весны 2021-го.

Строительный сезон следующего года в принципе должен выдаться весьма насыщенным - планируется продолжение работ на объектах, выбранных орловцами в рамках народного бюджета, продолжиться обустройство территории вокруг Детского Парка.


Антон Киселёв
14:14, 9 сентября 2020 года
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