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История улицы Абрамова и Соколова в Орле

Раньше это был Ливенский переулок, а сам район был похож на маленькую деревню. В годы войны его заняли фашисты.


Улица Абрамова и Соколова в Орле, улица памяти и истории. Здесь каждый может рассказать легенду о том, что произошло 7 июля 1942 года.
 
Юрий Коршунов, руководитель Орловского землячества в Санкт-Петербурге: «На этой улице был сбит бомбардировщик, который летел с Курской дуги. Самолет был вынужден сделать посадку в районе станции Семинарская, это был опорный пункт немцев, они доставляли сюда оружие и живую технику».
 
При подлёте к Орлу лётчики попали под перекрёстный огонь. Самолёт стал снижаться для бомбардировки эшелонов на станции Семинарская. Зенитный огонь усиливался и самолёт загорелся. Из горящей машины выпрыгивали с парашютами лётчики, а по ним стреляли немцы. Позже местными жителями, в разных местах были найдены тела двух лётчиков. Тела погибших Василия Абрамова и Александра Соколова местные жители похоронили в районе школы № 35 и многие годы ухаживали за могилой.



Всеволод Трифонов
14:22, 9 сентября 2020 года
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