Главная » Новости Орловские врачи будут быстрее добираться до пациентов В этом им помогут новые спецавтомобили.





Они прибыли на Орловщину в соответствии с распоряжением Правительства страны. Это четыре «Форда» - они отправятся на станцию скорой медицинской помощи города Орла, два автомобиля марки ГАЗ и 15-ть высокопроходимых УАЗа. Ключи от новеньких спецавтомобилий получили руководители медучреждений 17 районов области.



Все автомобили относятся к классу В - то есть укомплектованы всем необходимым, чтобы уже в пути оказывать помощь и контролировать состояние пациента.



Обновление автопарка для оказания скорой медицинской помощи проводится в регионе постоянно. Буквально два месяца назад вручали ключи от реанимобилией. В планах руководства региона сделать транспортное оснащение медучреждений, особенно в районах 100%. Причем автопарк должен быть не просто всегда в исправном состоянии, но и высокотехнологичным, для оказания любой неотложной помощи.





Оксана Гранн

14:21, 9 сентября 2020 года



