Экс-директор «Регионального Фонда капитального ремонта» подозревается в мошенничестве

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Экс-директор «Регионального Фонда капитального ремонта» подозревается в мошенничествеРечь о ненадлежащем капитальном ремонте домов.
Как считает следствие, в 2016 году Владислав Масленников, будучи главой Фонда, заключил с «Москомреставрацией» ряд соглашений на капитальный ремонт многоквартирных домов в Орле и Ливнах.
Подрядчик не завершил работы до конца, но в приемочной документации этот факт не нашел отражения. Подозреваемый подписал акты о выполнении части работ, чем нанес денежный ущерб. Сам Масленников получил от подрядчика больше 36 миллионов рублей, а представители «Москомреставрации» присвоили себе 28 миллионов рублей.
В данный момент расследование уголовного дела продолжается – отмечено в сообщении регионального СК.
Артём Ежаков
14:35, 9 сентября 2020 года