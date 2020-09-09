Главная » Новости Зачеты и экзамены довели орловского преподавателя до суда Он подозревается в получении взяток.





Обвиняемый является профессором кафедры общей хирургии и анестезиологии мединститута в ОГУ имени Тургенева. По версии следствия, он выставлял студентам положительные оценки по своей дисциплине в обмен на деньги. Всего он успел получить порядка 149 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба областного СК, в данный момент уголовное дело вместе с обвинением передано для рассмотрения в суд.





Артём Ежаков

14:50, 9 сентября 2020 года



