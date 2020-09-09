Главная » Новости Орловские полицейские поймали «ботаника» Он выращивал наркосодержащие растения в крупном объеме.





На одном из полей Кромского района подозреваемый выращивал 127 кустов запрещенного растения. Как он объяснил наркополицейским, в дальнейшем он собирался использовать наркотик для личного употребления.



Как сообщили в пресс-службе УМВД, в данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ, фигурант отпущен под подписку о невыезде.





Артём Ежаков

15:15, 9 сентября 2020 года



