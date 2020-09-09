Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Скорая помощь орловской медицине. Автопарк пополнил 21 автомобиль - с полной «медицинской» начинкой. 17 ушли в районные ЦРБ.



- Зебра не защищает от машин. За сутки произошло два ДТП с пешеходами.



- Доверяй, но проверяй. Особая комиссия проехал по дорогам и скверам, которые сейчас ремонтируют



- Соревнования возобновляются. В Орле пройдет национальное Первенство по стрельбе из лука.



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Вести-Орёл

15:31, 9 сентября 2020 года



