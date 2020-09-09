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Проект «Синяя птица» телеканала «Россия» объявил о старте детского кастинга по всей стране

Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица», седьмой сезон которого в ноябре 2020 года покажет телеканал «Россия», приглашает детей со всей страны принять участие в творческом конкурсе.


Заявки от юных талантов, которые мечтают показать в телеэфире свой танец, игру на музыкальных инструментах, цирковой номер или удивить актерским мастерством, организаторы принимают на сайте проекта до 20 сентября 2020 года. Участвовать в кастинге смогут дети до 16 лет включительно. В жюри конкурса «Синяя птица» традиционно войдут мэтры российского искусства и всемирно признанные звезды, которые будут оценивать лучших из лучших в разных жанрах.

Автор и ведущая – Дарья Златопольская.
 
Проект «Синяя птица» телеканала «Россия» помогает талантливым детям со всей страны сделать первые шаги к своей мечте. Участники и финалисты грандиозного проекта становятся номинантами и победителями престижных международных премий в области искусства, выступают на сцене Большого театра, снимаются в кинофильмах и дают концерты вместе с мировыми звездами классической эстрады. «Синяя птица» – место, где зажигаются новые звезды!

Социальные сети проекта «Синяя птица»:
 



Орловское Информбюро
15:47, 9 сентября 2020 года
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