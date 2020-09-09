Главная » Новости Нужны ли россиянам электронные трудовые книжки В 2020 году каждый сотрудник должен определиться между электронной и бумажной трудовой книжкой. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были представлены результаты исследования, представляющие данные опроса о практиках использования трудовых книжек россиянами в настоящее время и об их отношении к инициативе по переходу на электронный формат ведения трудовых записей.





По мнению опрошенных, у 92 % россиян есть трудовая книжка: 43 % хранят её у работодателя, 49 % – на руках. Доля тех, кто сам хранит свою трудовую книжку, выше среди сельских жителей (59 %) и городских поселений с населением менее 100 тыс. человек (53 %). Доля тех, кто оставил трудовую книжку у работодателя, больше среди жителей столиц (53 %). У 7 % россиян нет трудовой книжки. Среди работающих россиян большинство работает официально, с записью в трудовой книжке – 84 %. Об инициативе перейти на электронные трудовые книжки вместо классических бумажных слышали большинство россиян (83 %), причем 29 % сообщают о высоком уровне информированности. Электронную трудовую книжку вместо бумажной хотели бы использовать 29 % опрошенных (за исключением неработающих пенсионеров). Среди тех, кто ещё может продолжать трудовую деятельность, но при этом не оформил электронную трудовую книжку, почти треть (30 %) хотели бы сменить бумажный формат на электронный. Россияне считают, что главные плюсы нового формата ведения трудовых записей – это надёжность (12 %), удобство (12 %), доступность информации и простота её получения (10 %). Есть и ряд минусов: треть россиян опасаются возможной потери данных из-за сбоев или взлома системы (34 %).

Эксперт кафедры социологии и информационных технологий Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Ольга Давыдова считает, что внедрение электронных трудовых книжек имеет свои положительные и отрицательные стороны. К основным плюсам можно отнести: во-первых, каждый сотрудник сможет просматривать сведения о своей трудовой деятельности через приложение, установленное на смартфоне; во-вторых, появляется возможность оперативно получить цифровую информацию о своей профессиональной деятельности через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг; в-третьих, при устройстве на работу предъявлять свою трудовую в электронной форме с цифровой подписью; в-четвертых, оформлять пенсию по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения; в-пятых, проверять, что работодатель отчисляет страховые взносы с его зарплаты.

К недостаткам электронных трудовых книжек можно отнести: риск утечки информации в результате взлома цифровой системы, либо компьютерного сбоя; возможны серьёзные затраты на разработку, либо доработку программы кадрового учета, или покупку новой программы, в связи с вводом электронных трудовых книжек, а также ее технической поддержки; отсутствие доступа к Интернету; ошибочный перенос данных от работодателя в ПФР.





Орловское Информбюро

16:21, 9 сентября 2020 года



