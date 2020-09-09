Главная » Новости «Молодежка ОНФ» напомнила орловцам правила русского языка Мероприятие приурочено ко Дню грамотности.





Праздник отмечается в начале сентября подготовили для орловцев викторину, где ребятам предстояло поделиться на группы и продемонстрировать свой уровень грамотности.



Всемирный день грамотности отмечается уже более полувека, он был учрежден для ликвидации неграмотности. И в 21-ом веке есть вопросы, над которыми продолжают «ломать копья».





Юлия Опанасюк

16:48, 9 сентября 2020 года



