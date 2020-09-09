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Владимир Круглый провел личный приём орловцев

Обращения касались лекарственного обеспечения и здравоохранения. Общение проходило и в кабинете с соблюдением всех санитарных требований, и дистанционно.


 Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Сейчас медицина и здравоохранение выходят на первое место в связи с пандемией. Задержка в оказании плановой медицинской помощи доставляет людям серьезные подчас проблемы»

Владимир Круглый подчеркнул, что все, кто нуждается в экстренной и неотложной помощи, должны ее получать, подчеркнул. Все обращения граждан взяты на контроль. Большинство были решены в ходе приема граждан.


Орловское Информбюро
16:55, 9 сентября 2020 года
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