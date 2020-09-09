Главная » Новости Андрей Клычков съездил в Орловский район Губернатор поговорил с руководством района и жителями о приятных новостях и проблемах.





Первая остановка – деревня SOS-Лаврово. Рассказали здесь главе региона о проблемах: то детей высаживают из транспорта за отсутствие оригинала документа подтверждающего, что он сирота, то вообще не доехать.



Посетил Андрей Клычков и сельхозпредприятие по производству гречневой крупы. За последние три года в модернизацию вложено почти 60 миллионов рублей.



На данный момент предприятия региона приступили к уборке гречихи, посеяно 50 тысяч гектаров, урожайность 19 центнеров. Аграрии планируют собрать около ста тысяч тонн крупы.



Проверили в районе и спортивную инфраструктуру. Заехали на стадион, где на поле с искусственным покрытием во всю тренируются футболисты. Есть освещение и малая спортивная площадка ГТО. Тренажеры для всех категорий групп и возможность заниматься спортом круглогодично.



Спортивные площадки, ремонт школ и дорог, все это для улучшения качества жизни людей. В районе уже ищут подрядчиков на ремонт дорог на будущий год. Сформирована и программа благоустройства дворов.





Анна Вайсергисер

18:34, 9 сентября 2020 года



