Андрей Клычков съездил в Орловский район

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Андрей Клычков съездил в Орловский районГубернатор поговорил с руководством района и жителями о приятных новостях и проблемах.
Первая остановка – деревня SOS-Лаврово. Рассказали здесь главе региона о проблемах: то детей высаживают из транспорта за отсутствие оригинала документа подтверждающего, что он сирота, то вообще не доехать.
Посетил Андрей Клычков и сельхозпредприятие по производству гречневой крупы. За последние три года в модернизацию вложено почти 60 миллионов рублей.
На данный момент предприятия региона приступили к уборке гречихи, посеяно 50 тысяч гектаров, урожайность 19 центнеров. Аграрии планируют собрать около ста тысяч тонн крупы.
Проверили в районе и спортивную инфраструктуру. Заехали на стадион, где на поле с искусственным покрытием во всю тренируются футболисты. Есть освещение и малая спортивная площадка ГТО. Тренажеры для всех категорий групп и возможность заниматься спортом круглогодично.
Спортивные площадки, ремонт школ и дорог, все это для улучшения качества жизни людей. В районе уже ищут подрядчиков на ремонт дорог на будущий год. Сформирована и программа благоустройства дворов.
Анна Вайсергисер
18:34, 9 сентября 2020 года