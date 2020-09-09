Главная » Новости Орловских школьников приглашают принять участие в конкурсе Минпросвещения России Задача - рассказать о своей любимой книге в соцсетях.





Акция называется «Перемена с книгой». До 30-го сентября нужно на школьной перемене сделать фото с понравившейся книгой. Опубликовать снимок с хештегами #переменаскнигой, #читаемкнижки, #минпросвещениярф в соцсетях и рассказать, почему вы выбрали для чтения именно эту книгу.



Самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Министерства просвещения, а авторы трех лучших фото получат памятные призы.





Орловское Информбюро

18:37, 9 сентября 2020 года



