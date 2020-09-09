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В Мценске появилась первая в регионе модельная библиотека

Преображение случилось благодаря нацпроекту «Культура». Стоимость оснащения – порядка пяти миллионов рублей.


Маленькая детская библиотека, которая выиграла конкурс на участие в проекте, с января по сентябрь 2020 года провела огромную подготовительную работу. Из привычного в библиотеке только книги, все остальное современная реальность: дизайн, комфорт, креативные зоны, виртуальные выставки, электронный каталог, вай-фай, сенсорная панель, в которую встроено 300 развивающих программ.

Процесс регистрации читателей и выдачи книг теперь автоматизирован. На книгах радиочастотные метки и данные о них внесены в систему. Это автоматически контролирует все движения фонда, а читательский билет стал электронным. Читателям будут выдаваться планшеты и электронные книги.

Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья закуплены книги со шрифтом Брайля, тифлоплеер, лупа для слабовидящих. Кроме того, заработал собственный сайт и создана точка доступа к национальной электронной библиотеке.

В рамках нацпроекта «Культура», в стране до 2024 года будет происходить переоснащение библиотек по модельному стандарту. В начале октября и в Орле откроется обновленная библиотека им. Пушкина.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «На следующий год мы знаем, что проведена конкурсная процедура и в городе Орле, и в городе Мценске, мы откроем еще по одной модельной библиотеке».

В детской библиотеке сегодня восемь тысяч книг, больше половины из них абсолютно новенькие. Читателей, уверены библиотекари, теперь станет гораздо больше, потому что читать играя, и играть читая, пока можно только здесь.


Эва Стасюлевич
18:44, 9 сентября 2020 года
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