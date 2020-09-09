Главная » Новости Подготовка к выборам - начинается задолго до самих выборов Речь, прежде всего, о конкретных делах.





Партия «Единая Россия» реализует сейчас 23 партийных проекта. Из них 15 партийных проектов это федеральные и 8 партийных проектов это региональные



В этом списке - благоустройство территорий, ремонт сельских домов культуры строительство новых спортивных объектов, поддержка бизнеса, развитие системы здравоохранения. Масштабы - от решения проблем регионального уровня до оказания адресной помощи. Пандемия стала для партии стимулом найти новые формы работы с населением - действовал волонтерский центр. В это дело активно включились и молодежь, и депутаты.



Не прекращает работу и партийная общественная приемная. Орловцы идут к депутатам с самыми разными проблемами. Всего поступило более 30 000 обращений, 30% из них - были решены практически сразу. Кроме того, такие встречи помогают выявить аспекты жизни общества, которые требуют пристального внимания.



Напомним, орловцам предстоит выбрать шестой созыв горсовета. 28 депутатов по одномандатным округам и 10 по спискам. Всего в этой кампании участвуют 419 человек. Кто из кандидатов достоин доверия избиратели решат уже в это воскресение, 13 сентября. 14 числа озвучат предварительные результаты.





Мария Семак

19:17, 9 сентября 2020 года



