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Подготовка к выборам - начинается задолго до самих выборов

Речь, прежде всего, о конкретных делах.


Партия «Единая Россия» реализует сейчас 23 партийных проекта. Из них 15 партийных проектов это федеральные и 8 партийных проектов это региональные

В этом списке - благоустройство территорий, ремонт сельских домов культуры строительство новых спортивных объектов, поддержка бизнеса, развитие системы здравоохранения. Масштабы - от решения проблем регионального уровня до оказания адресной помощи. Пандемия стала для партии стимулом найти новые формы работы с населением - действовал волонтерский центр. В это дело активно включились и молодежь, и депутаты.

Не прекращает работу и партийная общественная приемная. Орловцы идут к депутатам с самыми разными проблемами. Всего поступило более 30 000 обращений, 30% из них - были решены практически сразу. Кроме того, такие встречи помогают выявить аспекты жизни общества, которые требуют пристального внимания.

Напомним, орловцам предстоит выбрать шестой созыв горсовета. 28 депутатов по одномандатным округам и 10 по спискам. Всего в этой кампании участвуют 419 человек. Кто из кандидатов достоин доверия избиратели решат уже в это воскресение, 13 сентября. 14 числа озвучат предварительные результаты.


Мария Семак
19:17, 9 сентября 2020 года
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