Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сразу две уголовные статьи - для бывшего директора фонда капремонта. В деле фигурируют многомиллионные цифры.



- Скорая помощь сельской медицине. 17 новых автомобилей, оборудованных современной медтехникой, сегодня разъехались по районам. Еще 4 машины поступили в автопарк станции Скорой помощи Орла.



- Компьютерные разработки соединили с бумажными книгами. Сегодня во Мценске открыли модельную библиотеку. Расскажем, чем она отличается от обычной.



- В деревне SOS-Лаврово появилась новая семья. А спортплощадка стала центром притяжения. Орловский район сегодня проинспектировал губернатор.



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Вести-Орёл

21:20, 9 сентября 2020 года



