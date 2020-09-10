В Орловской области продолжается прививочная кампания

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В Орловской области продолжается прививочная кампанияВакцину от гриппа в этом году должны получить не менее 60 % процентов орловцев.
На сегодня по информации регионального Роспотребнадзора, вакцину получили порядка четырех тысяч человек. По результатам лабораторного мониторинга, сейчас на Орловщине циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. В ведомстве напомнили, что вакцинация позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости, число тяжелых форм и летальных исходов от гриппа.
Надежда Невматулина
07:28, 10 сентября 2020 года