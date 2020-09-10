Главная » Новости Орловские госавтоинспекторы продолжают дежурить около школьных пешеходных переходов С начала года в Орле произошло 78 ДТП, связанных с наездами на пешеходов.





13 детей получили травмы. В ходе дежурства дорожные полицейские следят, чтобы машины уступали дорогу пешеходам, а также напоминают школьникам правила дорожного движения и помогают адаптироваться на проезжей части.





Орловское Информбюро

08:08, 10 сентября 2020 года



