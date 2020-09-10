Главная » Новости Мобильный «Кванториум» начал работу в отдаленных орловских селах Он уже побывал в Орловском районе, а сегодня его встретят в Урицком.





Там он будет находиться две недели. Школьники с 5 по 7 и с 8 по 11 классы могут выбрать любую из программ инженерной направленности. Преподаватели занятия будут вести в очной форме. После отъезда «Кванториума», учителя в онлайн формате будут заниматься с детьми. До того момента, пока он вновь не посетит район. Всего за год мобильный технопарк трижды посетит каждую из запланированных агломераций. До конца 2020 обучение пройдут тысяча школьников.

Константин Домогацкий, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «В мобильном технопарке, в основном инженерные направленности. Ребенку будет интересно узнать новые профессии и направление такие как управление квадрокоптером, или 3D графика. Конечно, это еще является и профориентацией».



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Орловский Кванториум приметили в России





Орловское Информбюро

09:09, 10 сентября 2020 года



