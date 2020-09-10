Маршрутка столкнулась с «пятнашкой» в Орле

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Маршрутка столкнулась с «пятнашкой» в ОрлеАвария произошла накануне вечером.
54-летний водитель автобуса ГАЗ, двигаясь по улице Комсомольская, врезался в попутный ВАЗ 2115, под управлением 31-летнего автолюбителя. Одна из пассажирок маршрутки позднее сама обратилась к медикам за помощью.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
10:32, 10 сентября 2020 года