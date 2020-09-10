В вылетевшей с трассы в Орловской области иномарке пострадали двое мужчин

ДТП произошло накануне вечером.

34-летний автолюбитель на «Рено Логан» потерял управление машиной и съехал в кювет, в результате чего травмы получили двое его пассажиров. Инцидент произошел на 27 километре дороги Глазуновка - Тросна -Богородское - Кромы».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечает пресс-служба областного УГИБДД.