«Калина» столкнулась с попутным «Патриотом» в Орле

Авария произошла вечером 9 сентября.

20-летний водитель «Лады» не рассчитал безопасную дистанцию до УАЗа под управлением 55-летнего автолюбителя, в результате чего в районе 11 дома по Наугорскому шоссе случилось ДТП. Травмы получил шофер «Калины», но госпитализация ему не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает региональное ГИБДД.