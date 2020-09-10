Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 49 новых случаев заражения Количество умерших за сутки не изменилось.





10 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7525 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1424 жителей региона.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7525 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1424 жителей региона. Всего болезнь победили 5988 человек, за сутки это удалось сделать 53 орловцам. Число летальных случаев осталось на прежней отметке - 113.





Орловское Информбюро

10:50, 10 сентября 2020 года



