Орловцам, пострадавшим от пандемии, помогут с образованием

В регионе стартует программа получения профессионального и дополнительного обучения.

Она нацелена на лиц, находящихся под угрозой увольнения и ищущих работу, а также выпускников образовательных организаций. Всего организовано 749 учебных мест по 13 профессиям в 7 образовательных учреждениях области.



Для того чтобы получить обучение, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте «Работа в России».

