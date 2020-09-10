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Главная » Новости

Орловцам, пострадавшим от пандемии, помогут с образованием

В регионе стартует программа получения профессионального и дополнительного обучения.


Она нацелена на лиц, находящихся под угрозой увольнения и ищущих работу, а также выпускников образовательных организаций. Всего организовано 749 учебных мест по 13 профессиям в 7 образовательных учреждениях области.
 
Для того чтобы получить обучение, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте «Работа в России».
 
С полным описанием категорий допускаемых к программе граждан и списком учебных площадок можно ознакомиться на сайте областной администрации.


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Артём Ежаков
10:59, 10 сентября 2020 года
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