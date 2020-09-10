Орловцам, пострадавшим от пандемии, помогут с образованием

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Орловцам, пострадавшим от пандемии, помогут с образованиемВ регионе стартует программа получения профессионального и дополнительного обучения.
Она нацелена на лиц, находящихся под угрозой увольнения и ищущих работу, а также выпускников образовательных организаций. Всего организовано 749 учебных мест по 13 профессиям в 7 образовательных учреждениях области.
Для того чтобы получить обучение, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте «Работа в России».
С полным описанием категорий допускаемых к программе граждан и списком учебных площадок
можно ознакомиться на сайте областной администрации.
Артём Ежаков
10:59, 10 сентября 2020 года