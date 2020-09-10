Главная » Новости Орловцам напомнят о жестокости войны 13 сентября в военно-историческом музее Орла открывается выставка «Без срока давности. Орловская область в годы оккупации».





Дата приурочена к Международному дню памяти жертв нацизма. Экспозиция отражает историю реализации нацистами геноцида советского народа. В ней представлены тематические документы и фотоматериалы из Государственного архива и фондов Орловского краеведческого музея.

Дата приурочена к Международному дню памяти жертв нацизма. Экспозиция отражает историю реализации нацистами геноцида советского народа. В ней представлены тематические документы и фотоматериалы из Государственного архива и фондов Орловского краеведческого музея. Выставка откроется в 11:00 в воскресенье и будет работать до середины октября – отмечено в сообщении сайта областной администрации.





Артём Ежаков

11:05, 10 сентября 2020 года



