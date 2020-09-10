Главная » Новости В Орле проведут противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела

В Орле вскоре начнутся работы по сохранению церкви Михаила Архангела с часовней, построенной в 1801 году и являющейся объектом культурного наследия федерального значения, сообщает RosTender.info Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила тендер на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ в церкви. Стоимость работ оценивается почти в 18 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 23 октября, 30 октября определят победителя. Реставрация, как ожидается, будет продолжаться до конца октября 2021 года. За это время специалисты должны укрепить кирпичную кладку карнизов, восстановить утраченные детали фасада и штукатурку на его стенах. Лепной декор очистят от загрязнений, фасадную штукатурку и деревянные детали отделают по специальной технологии. К отдельным участкам фасада храма планируют прикрепить металлическую сетку для предотвращения дальнейшего обрушения кладки.





Орловское Информбюро

11:10, 10 сентября 2020 года



