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В Орле нет очагов дорожной аварийности

Но потенциально опасные участки все еще остаются.


Работы по обеспечению безопасности дорожного движения выполняются в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы». В этом году в ее рамках выполнено уже 17 мероприятий из 49.
 
Так, были проведены соответствующие работы по установке средств организации и регулирования дорожного движения в районах улиц Васильевской, Раздольной, Лескова, Московской, Комсомольской и Поселковой, а также на Карачевском шоссе и пересечении улиц 5 Августа и 3-й Курской. 
 
Аналогичные работы ведутся на пересечении Паровозной, переулка Южного и Новосильского шоссе, улицы Октябрьской и 60-летия Октября.
 
Как отмечает сайт городской администрации, подрядчика ожидают улицы Васильевская и Розы Люксембург, а также Московское шоссе.



Артём Ежаков
11:40, 10 сентября 2020 года
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