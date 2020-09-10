В Орле нет очагов дорожной аварийности

Но потенциально опасные участки все еще остаются.

Работы по обеспечению безопасности дорожного движения выполняются в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы». В этом году в ее рамках выполнено уже 17 мероприятий из 49.



Так, были проведены соответствующие работы по установке средств организации и регулирования дорожного движения в районах улиц Васильевской, Раздольной, Лескова, Московской, Комсомольской и Поселковой, а также на Карачевском шоссе и пересечении улиц 5 Августа и 3-й Курской.



Аналогичные работы ведутся на пересечении Паровозной, переулка Южного и Новосильского шоссе, улицы Октябрьской и 60-летия Октября.

