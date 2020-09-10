Орелстат посчитал количество жителей региона

Стало известно число живых и умерших, а также уехавших и вновь прибывших.

В Орловской области смертность – увеличилась, рождаемость - уменьшилась. С начала года к августу на территории региона родилось 3339 и умерло 6984 человек. По сравнению с прошлым годом на свет появилось на 179 орловцев меньше и скончалось на 146 граждан больше. Естественная убыль населения составила 3645 человек.

Кроме того, за первое полугоде 2020 по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом число прибывших в регион и выбывших из него уменьшилось на 2674 и 2445 человек соответственно – отмечено в отчете Орелстата.

Также в области стали реже вступать в брак. Их количество уменьшилось на 790, однако и разводов стало на 618 меньше.