четверг 10.09.2020 17:15:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

В Орле сотрудники Госпожнадзора посещают потенциально опасное жилье

Осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. В большинстве случаев причина в элементарном несоблюдении правил безопасности.


Чтобы еще раз напомнить жильцам правила пожарной безопасности, сотрудники Госпожнадзора проводят рейды. В первую очередь они идут по адресам, где живут одинокие люди и те, кто уже попадал в поле зрения Госпожнадзора. 
 
Один из проблемных адресов - многоквартирный дом на улице Герцена, где уже был пожар два с половиной года назад. Общий кабель между зданиями закоротило, что привело к локальному возгоранию в стоматологической поликлинике, которое и затронуло квартиру сверху. Соседи боятся, что подобное произойдет вновь, поскольку одна из квартир сильно захламлена, а хозяйка не идет на контакт с соседями.
 
Денис Вещиков, замначальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Гражданка, которая проживает по данному адресу, была проинструктирована о мерах пожарной безопасности, до нее были доведены основные требования пожарной безопасности. Гражданка обещала нам, что в ближайшее время в данной квартире наведет порядок».
 
Дом в Смоленском переулке пожарные также относят к категории неблагополучных. Сюда инспекторы пришли как раз вовремя, чтобы предотвратить пожар - хозяин обогревал дом с помощью настольной электроплитки.
 
В течение профилактического двухмесячника инспекторам и участковым придется побывать здесь, возможно, не раз.


Читайте также:Пожар, случившийся субботним вечером в доме № 3 по улице Герцена, уже признан ЧП городского масштаба



Иван Суверин
13:12, 10 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.