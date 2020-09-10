В Орле сотрудники Госпожнадзора посещают потенциально опасное жилье

Осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. В большинстве случаев причина в элементарном несоблюдении правил безопасности.

Чтобы еще раз напомнить жильцам правила пожарной безопасности, сотрудники Госпожнадзора проводят рейды. В первую очередь они идут по адресам, где живут одинокие люди и те, кто уже попадал в поле зрения Госпожнадзора.

Один из проблемных адресов - многоквартирный дом на улице Герцена, где уже был пожар два с половиной года назад. Общий кабель между зданиями закоротило, что привело к локальному возгоранию в стоматологической поликлинике, которое и затронуло квартиру сверху. Соседи боятся, что подобное произойдет вновь, поскольку одна из квартир сильно захламлена, а хозяйка не идет на контакт с соседями.

Денис Вещиков, замначальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Гражданка, которая проживает по данному адресу, была проинструктирована о мерах пожарной безопасности, до нее были доведены основные требования пожарной безопасности. Гражданка обещала нам, что в ближайшее время в данной квартире наведет порядок».

Дом в Смоленском переулке пожарные также относят к категории неблагополучных. Сюда инспекторы пришли как раз вовремя, чтобы предотвратить пожар - хозяин обогревал дом с помощью настольной электроплитки.

В течение профилактического двухмесячника инспекторам и участковым придется побывать здесь, возможно, не раз.