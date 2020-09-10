Владислав Туйнов стал двукратным Чемпионом России по кикбоксингу

Второе золото подряд он завоевал накануне в Ульяновске.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, чемпионат России прошел сразу во всех разделах. Владислав Туйнов выступил в разделе К-1. На этом турнире орловец провел три поединка. Эти бои стали первыми для нашего спортсмена после почти девятимесячного перерыва.

Во втором поединке Владислав Туйнов получил травму ноги, но всё же смог собраться и успешно провести финальный поединок.

Владислав Туйнов, Чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 (2020 г.): «Старт на Чемпионате России - это большое испытание. Там приходится проходить ежедневные взвешивания, подгонка веса постоянная, удержание. Нужно постоянно подходить к поединку, восстанавливаться. И показывать, еще к тому же, красивые поединки».



Следующим большим турниром в 2020 году для орловца может стать Чемпионат Европы. Если из-за коронавируса его не отменят, он должен будет пройти в декабре.