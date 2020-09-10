четверг 10.09.2020 17:15:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Владислав Туйнов стал двукратным Чемпионом России по кикбоксингу

Второе золото подряд он завоевал накануне в Ульяновске.


Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, чемпионат России прошел сразу во всех разделах. Владислав Туйнов выступил в разделе К-1. На этом турнире орловец провел три поединка. Эти бои стали первыми для нашего спортсмена после почти девятимесячного перерыва. 
 
Во втором поединке Владислав Туйнов получил травму ноги, но всё же смог собраться и успешно провести финальный поединок. 
 
Владислав Туйнов, Чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 (2020 г.): «Старт на Чемпионате России - это большое испытание. Там приходится проходить ежедневные взвешивания, подгонка веса постоянная, удержание. Нужно постоянно подходить к поединку, восстанавливаться. И показывать, еще к тому же, красивые поединки».

Следующим большим турниром в 2020 году для орловца может стать Чемпионат Европы. Если из-за коронавируса его не отменят, он должен будет пройти в декабре.



Анастасия Дорохова
13:21, 10 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.