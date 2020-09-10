Главная » Новости Орловские дольщики, вложившиеся в дом № 11 на Раздольной, скоро получат ключи от квартир Накануне многоэтажный дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию.





Напомним, обязательство достроить дом взяло на себя правительство страны в прошлом году, когда застройщик был признан банкротом. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы в течение прошедшего года максимально эффективно, планомерно и под контролем занимались этим домом. Были организованы торги, в результате объект незавершённого строительства приобрёл новый застройщик, который уже с июня 2019 года возобновил строительство. Я вместе с контролирующими структурами неоднократно на этот объект выезжал. Мы следили за всеми этапами строительства, сопровождали его, обеспечили подключение коммуникаций, переоформили устаревшую документацию и обеспечили государственный надзор». На объекте осталось доработать только юридические моменты - зарегистрировать права собственности дольщиков, после этого им вручат ключи от долгожданного жилья. Как отметил губернатор, скоро будет принято решение и по другим долгостроями - их в регионе 11. Решение по ним прорабатывается на самом высоком уровне. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы сейчас выстроили очень тесный диалог с фондом помощи обманутым дольщикам, ждём заседания наблюдательного совета. Я неоднократно разговаривал и с руководителем фонда, и с руководителем ДомРФ по решению этих вопросов. Уверен, что в ближайшие дни мы получим дополнительное решение по ряду наших проблемных объектов».



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Андрей Клычков проинспектировал ход строительных работ дома №11 по улице Раздольной в городе Орле





Антон Киселёв

13:40, 10 сентября 2020 года



