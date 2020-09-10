Главная » Новости Орловцы все чаще провоцируют пожары на природе Об этом говорит статистика штрафов за сжигание сухой травы и стерни. Их количество увеличилось в три раза.





Как отмечает региональное МЧС, всего на данный момент в области зафиксировали свыше двух тысяч таких возгораний на 2200 гектарах. За это по 864 протоколам было взыскано больше 3 миллионов рублей административных штрафов. Для сравнения - в прошлом году таких актов было выдано 254.



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Артём Ежаков

14:00, 10 сентября 2020 года



