Главная » Новости Орловские полицейские поймали крупного сбытчика наркотиков Задержать злоумышленника помогла оперативная информация.





Оперативники заранее знали, что преступник собирается заняться изготовлением запрещенных веществ и уже арендовал для этого гараж.



31-летнего мужчину задержали при перевозке в нанятом им микроавтобусе прекурсоров для производства наркотиков. В его салоне силовики обнаружили 59 канистр с этим веществом, что было оценено как особо крупный размер. В операции приняли участие сотрудники орловского Управления по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения «Гром».



В гараже нашелся инструментарий для незаконной деятельности - стеклянный химический реактор, а также 900 граммов синтетического наркотика. Другое запрещенное вещество весом в 50,2 граммов было найдено в одном из тайников.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в данный момент подозреваемый арестован, следствие продолжается.





Артём Ежаков

14:32, 10 сентября 2020 года



