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Орловские полицейские поймали крупного сбытчика наркотиков

Задержать злоумышленника помогла оперативная информация.


Оперативники заранее знали, что преступник собирается заняться изготовлением запрещенных веществ и уже арендовал для этого гараж.

31-летнего мужчину задержали при перевозке в нанятом им микроавтобусе прекурсоров для производства наркотиков. В его салоне силовики обнаружили 59 канистр с этим веществом, что было оценено как особо крупный размер. В операции приняли участие сотрудники орловского Управления по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения «Гром».

В гараже нашелся инструментарий для незаконной деятельности - стеклянный химический реактор, а также 900 граммов синтетического наркотика. Другое запрещенное вещество весом в 50,2 граммов было найдено в одном из тайников.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в данный момент подозреваемый арестован, следствие продолжается.


Артём Ежаков
14:32, 10 сентября 2020 года
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