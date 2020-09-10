Главная » Новости В Орле новых коек для больных коронавирусом оборудовать пока не планируют Но мощности для этого есть. Подробности о действующем коечном фонде рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамент здравоохранения Орловской области: «Сейчас действует 778 коек, фактически к этому количеству мы пришли с августа. В настоящее время пока мы не планируем увеличивать коечную мощность. Тех коек хватает. Процент доступных коек сохраняется на уровне рекомендованного. Ситуация - без ухудшений. Если будем видеть, что количество госпитализаций увеличится, у нас есть мощности, которые мы можем задействовать».





Анастасия Дорохова

14:44, 10 сентября 2020 года



